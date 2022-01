Filippinane opnar grensene for vaksinerte turistar

utenriks

Filippinane stengde grensene for å halde koronaviruset ute og har halde turistane ute i snart to år. Frå 10. februar opnar landet igjen for turisme, men med krav om at dei tilreisande er fullvaksinerte.

Alle land som tidlegare kvalifiserte til visumfri innreise til Filippinane, vil no igjen gjere det. Det inkluderer dei fleste europeiske landa, blant dei Noreg.

– Turistindustrien vil no kunne byggjast opp att og kan bidra mykje til den økonomiske veksten i landet, seier Karlo Nograles, ein talsmann for den filippinske presidenten.

(©NPK)