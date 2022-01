USA tek Ukraina til FNs tryggingsråd

utenriks

– Over 100.000 russiske soldatar er utplasserte ved den ukrainske grensa, og Russland er engasjert i andre destabiliserande handlingar mot Ukraina. Det er ein klar trussel mot internasjonal fred og FN-charteret, seier USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield i ei kunngjering torsdag.

Ho la til at Tryggingsrådets 15 medlemmer «må granske fakta og drøfte kva som er på spel for Ukraina, for Russland, for Europa og for kjernepliktene og kjerneprinsippa for den internasjonale ordenen dersom Russland går til vidare invasjon».

Som eit av dei fem faste medlemmene i Tryggingsrådet har Russland vetomakt over alle resolusjonsforslag.

Thomas-Greenfield seier at eit møte likevel er ei moglegheit til å vise fram Russlands handlingar og isolere Kreml.

– Eg trur ikkje nokon medlem av Tryggingsrådet vil slå seg til ro med situasjonen og seie det er greitt at Russland invaderer grensene til eit anna land, seier ho.

