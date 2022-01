FN: Over tusen menneske i Myanmar drepne sidan kuppet

utenriks

– Militærjuntaen kuppa makta for eitt år sidan. Sidan den gongen har det komme rapportar på at over tusen menneske har vorte drepne, heiter det i ei fråsegn frå Nicohlas Koumjian. Han leier FNs uavhengige etterforsking av Myanmar.

Uttalen kjem kort tid etter meldingane om at tryggingsstyrkane i landet hadde arrestert minst 58 menneske som eit førebyggjande tiltak på å hindre planane om ein landsomfattande protest tysdag, som er eittårsdagen for maktovertakinga til hæren.

Motstandarar av militærjuntaen har oppmoda til ein «stille protest» tysdag. Planen er at folk held seg heime, medan butikkar og firma stengjer dørene midt på dagen, og viser tomme gater.

Etter det er det planlagt ein oppfølgingsprotest der folk skal bråke mest mogleg ved å mellom anna banke i gryter og panner. Militærjuntaen har åtvara om at folk som deltek vil bli straffa.

Det var 1. februar 2021 at juntaen greip makta frå den folkevalde regjeringa. Min Aung Hlaing, som er hærsjefen og kuppleiaren i landet, grunngav det med at regjeringa til Aung San Suu Kyi dreiv valfusk for å vinne valet i november 2020. Han har lova å halde val innan to år.

Sidan den gong har det vore store protestar og etter kvart kampar i delar av landet mellom militæret og opprørsgrupper.

