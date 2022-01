Finland opphevar alle koronarestriksjonar i februar

utenriks

Ein nøyaktig dato for når alle restriksjonar skal vere fjerna, er enno ikkje bestemt. Marin seier at den sosialdemokratiske regjeringa først vil forhandle med dei andre partia i nasjonalforsamlinga om ein tidsplan for når dei ulike restriksjonane skal fjernast.

Grensekontrollane mellom Finland og andre land i Schengen-samarbeidet, blant dei Noreg, blir oppheva måndag. Kontrollane vart innførte i slutten av desember for å bremse spreiinga av omikronvarianten av viruset.

Reisande frå land utanfor EU og Schengen vil framleis måtte gjennom kontrollar på grensa fram til 14. februar eller lengre, melder rikskringkastinga Yle.

