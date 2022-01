Grindr-appen er fjerna i Kina

utenriks

Appen forsvann torsdag, som ledd i at kinesiske styresmakter strammar grepet om den allereie strengt kontrollerte nettrafikken i landet.

Den siste månaden har cyber-styresmaktene i landet gjort ein innsats for å få fjerna ulovleg og sensitivt innhald. Tysdag kunngjorde dei at det ville bli slått ned på ryktespreiing, pornografi og anna digitalt innhald for å skape ein «sivilisert» og «festleg» digital atmosfære under feiringa av det kinesiske nyttåret.

Sjølv om Kina avkriminaliserte homofili i 1997 er likekjønna ekteskap framleis forbode, og LHBT-problemstillingar tabu. Det er òg forbod mot framstilling av likekjønna kjærleik i filmar.

