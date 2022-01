Johnson beklagar etter rapport om koronafestar, men vil ikkje trekkje seg

utenriks

– Pandemien har vore vanskeleg for alle. Folk over heile landet har måtta ofre mykje: ikkje møtt sine kjære, ikkje fått besøkje slektningar på dødsleiet. Eg forstår sinnet til folk, sa Johnson.

– Det er ikkje nok å seie unnskyld, la han til seinare. Han innrømde at ting ikkje vart gjort på rett måte.

Granskinga av festane ved den britiske statsministerbustaden kom fram til at det vart utvist sviktande dømmekraft og leiarskap. Festane fann stad då landet var stengt ned på grunn av koronapandemien.

Lovar endringar

Johnson seier han aksepterer funna i denne rapporten, og lovar endringar i regjeringskontoret hans.

– Eg beklagar at vi ikkje gjorde dette rett, sa han.

Samtidig sa han at dei må lære av dette, og er at det ikkje skal trekkjast konklusjonar før politiet har gjennomført etterforskinga si.

Opposisjonen på den andre sida av salen la ikkje lokk på kva dei meinte om Johnsons utsegner.

Labour-leiar Keir Starmer seier det no ikkje kan vere tvil om at det no blir utført strafferettsleg etterforsking mot statsministeren. Rapporten avslører fellande detaljar, meiner han. Han sa òg at Johnson ikkje vil gå av fordi «han er ein mann utan skam».

– Ingen trur på deg

Fleire kommentatorar i sosiale medium har merka seg at Labour-leiaren fekk snakke utan tilrop frå politikarane på dei konservative benkene, noko som er uvanleg når ein opposisjonsleiar angrip statsministeren verbalt.

Ian Blackford frå Det skotske nasjonalistpartiet gjentok kravet sitt om at Johnson bør trekkje seg.

– Ingen trur på deg, herr statsminister, sa Blackford.

Johnson har tidlegare beklaga nokre av samankomstane i Downing Street – men nokre gonger med atterhald. Han har hevda at han trudde ein hagefest ved statsministerbustaden i mai 2020 var eit jobbarrangement, sjølv om invitasjonen inneheldt ei oppmoding om å ta med eigen alkohol.

– Skulle ikkje ha funne stad

Embetskvinna som har leidd granskinga, Sue Gray, skriv i rapporten måndag at det var sviktande leiarskap og dømmekraft frå ulike delar av Downing Street nummer 10 og regjeringa.

– Nokre av desse tilstellingane skulle ikkje ha funne stad. Andre tilstellingar skulle ikkje ha fått moglegheit til å utvikle seg slik dei gjorde, heiter det vidare.

Grays stab omtaler offentleggjeringa på måndag som ei «oppdatering» om granskinga, ikkje ein fullstendig rapport. I tillegg er store delar av funna hennar haldne tilbake etter ønske frå politiet som etterforskar dei alvorlegaste påstandane om brot på koronareglane.