Mannskap blir evakuert etter skipskollisjon utanfor Nederland

Lasteskipet Julietta D kolliderte med eit anna fartøy rundt 32 kilometer vest for hamna Ijmuiden, seier talsperson Edward Zwitser i eit nederlandsk redningsselskap. Den andre båten fekk òg skadar, men var i stand til å halde fram seglinga si.

Den nederlandske kystvakta opplyser at det første søk- og redningshelikopteret har komme til staden og er i ferd med å evakuere mannskap frå Julietta D, som tek inn vatn. Zwitser seier at skipet vart påført skadar som «utgjer ein direkte fare for dei 18 besetningsmedlemmene» i det uvêrsramma havområdet.

