Seks drepne av vegbombe i Kenya

utenriks

Væpna menn opna eld mot minibussen etter at han køyrde over sprengladninga rundt åtte kilometer frå byen Mandera. Førebels har ingen teke på seg ansvaret for angrepet.

– Seks personar i køyretøyet vart drepne. Ein aksjon er i gang for å ta angriparane, seier den nasjonale polititalsmannen Bruno Shioso. Det er ikkje kjent kor mange personar som sat i minibussen som vart totalskadd i angrepet. Shioso opplyser til nyheitsbyrået AFP at sju personar overlevde, med «varierande grad av skader».

Ifølgje ein politirapport vart angriparane konfronterte av ein patrulje som var i nærleiken, men flykta mot den somaliske grensa.

Mandera-regionen er utsett for angrep frå den andre sida av den lange grensa mot Somalia der den militante islamistgruppa al-Shabaab kontrollar store område. Også andre grenseområde mot Somalia er utsette, og kenyanske tenestemenn er ofte raskt ute med å leggje skulda på islamistane.

