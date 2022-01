Tiltalen mot Aung San Suu Kyi ytterlegare utvida

utenriks

Tysdag er det eitt år sidan militærkuppet i landet, der Suu Kyi og ei rekkje andre leiarar vart arresterte. Ifølgje det nye tiltalepunktet mot henne, prøvde ho på ulovleg vis å påverke valkommisjonen i samband med valet i juli 2020.

76-åringen er alt dømd til seks års fengsel, men risikerer dommar på til saman meir enn 100 års fengsel dersom ho blir funnen skuldig i alle tiltalepunkta.

Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vann valet, men kuppmakarane hevdar at omfattande valfusk fann stad. Fleire medlemmer av valkommisjonen er arresterte, skulda for å ha lagt til rette for NLDs siger.

(©NPK)