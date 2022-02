Aktivistar: To homofile menn avretta i Iran

utenriks

Homoseksualitet er strengt forbode i Iran, som blir rekna som eit av dei verste landa i verda når det gjeld undertrykking av LHBT-personar.

Dei to mennene vart dømde til døden og hengde i eit fengsel i byen Maragheh, ifølgje Hrana. Mennene var etter seiande dømde for det iranske styresmakter kallar «tvunge samleie mellom to menn».

To andre menn vart avretta for same brotsverk i Maragheh i juli 2021. I Iran kan sex mellom menn straffast med døden. Også valdtekt, utruskap, væpna ran og drap står på lista over lovbrot som kan medføre dødsstraff.

