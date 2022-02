Amper stemning i Tryggingsrådets møte om Ukraina

utenriks

USA bad om møtet i FNs tryggingsråd fordi Washington og fleire allierte fryktar ein russisk invasjon av Ukraina. Under møtet måndag hagla det med skuldingar frå begge sider.

Russland skulda USA for å «piske opp hysteri» ved å tvinge fram dette møtet. USA svarte på desse skuldingane med å seie at Russlands utplassering av over 100.000 soldatar langs grensa mot Ukraina rettferdiggjer ein debatt i Tryggingsrådet.

Det to timar lange møtet starta etter at 10 av 15 medlemsland avviste Russlands forsøk på å avlyse det.

Skuldingar om militær opptrapping

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia meiner det ikkje var nokon grunn til å halde møtet og sa at USAs ønske var eit døme på «ropertdiplomati».

På møtet hevda USA òg at russarane har planar om å auke det militære nærværet sitt i Kviterussland frå rundt 5.000 til 30.000 soldatar. Kviterussland har eit nært forhold til den russiske naboen sin og grensar òg mot Ukraina.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield påpeika at styrkar utplasserte i Kviterussland vil vere mindre enn to timar unna den ukrainske hovudstaden Kiev.

Russiske styresmakter har fleire gonger avvist at dei planlegg å invadere nabolandet.

– Diskusjonane om krigstruslar er i seg sjølv provoserande. Det er nesten som om de ber om det, at de vil at det skal skje, sa Nebenzia.

Biden åtvarar

I samband med møtet åtvara USAs president Joe Biden Russland om konsekvensane dersom Kreml ikkje vel diplomati og i staden angrip Ukraina.

– Dersom Russland er oppriktige når det gjeld å ta opp dei respektive tryggingsproblema gjennom dialog, vil USA og våre allierte halde fram med å engasjere oss i god tru, sa Biden.

– Men om Russland heller vel å gå bort frå diplomati og angripe Ukraina, vil Russland bere ansvaret, og det vil få raske og alvorlege konsekvensar, sa han vidare.

Noreg håpar på diplomatisk løysing

Noreg leidde møtet på sin siste dag som president i Tryggingsrådet i januar.

– Noreg støtta det amerikanske initiativet om ein diskusjon i Tryggingsrådet. Det er viktig at saker som truar internasjonal fred og tryggleik kjem på Tryggingsrådets bord. Her står grunnleggjande folkerettslege prinsipp på spel, i vår eigen verdsdel, sa FN-ambassadør Mona Juul etter at møtet var over.

– Frå norsk side var vi i innlegget vårt opptekne av å vere tydelege på behovet for avspenning og å forsvare Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Vi håpar no Russland vil halde fram dialogen for å finne diplomatisk løysing på den spente tryggingssituasjonen, sa Juul.

USA uttalte seg òg på nytt etter møtet. Då forsvarte Det kvite hus USAs retorikk.

– Vi meiner det er viktig å vere opne og oppriktige om truslane frå Russland. Det er ikkje berre ord, sjølvsagt, ein ser òg spesifikt det som vi har framlagt her, sa Det kvite hus-talskvinne Jen Psaki, som viste russiske troppeforflytninger nær Ukrainas grense, og dessutan i Kviterussland.

– Hensikta vår er å forsikre oss om at vi informerer den amerikanske offentlegheita og verdssamfunnet om alvoret av denne trusselen, sa ho.

