Minst atten omkom etter kraftig regn i hovudstaden i Ecuador

For seks av dei skadde er tilstanden kritisk, opplyser redningstenesta SNGRE.

Store vasstraumar frakta med seg gjørme og steinar og feia nedover ei gate i Quito, vaska bort bilar og overfløymde fleire hus og gater, ifølgje naudetatane i byen.

Det kraftige regnvêret førte til ein flaum ved Pichincha-vulkanen, som sende eit dødeleg skred nedover ei åsside ved ein idrettsplass kor fleire oppheldt seg.

Ifølgje Quito-ordførar Santiago Guarderas er regnvêret og flaumen det verste som har ramma byen sidan 2003.

Det ramma området mista òg straumen etter at fleire straummaster bukka under for flaumen.

