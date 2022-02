Myanmar i krise eitt år etter kuppet

utenriks

Aksjonen blir omtalt som ein stille streik. På formiddagen lokal tid var det lite folk i gatene i Yangon og andre store byar, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Streiken vart gjennomført sjølv om juntaen har gitt ordre om å halde butikkane opne. Fleire titals menneske vart arresterte i forkant av eittårsdagen i eit forsøk på å hindre protesten.

Juntaleiar Min Aung Hlaing gjentok grunngivinga si for kuppet i eit intervju som vart trykt i ei statleg avis tysdag. Han hevdar militæret vart tvinga til å gripe makta som følgje av påstått valfusk året før.

Protestar og bomber

I forkant av den stille streiken var det mindre demonstrasjonar fleire stader i landet. Dei vart haldne tidleg på morgonen, når det er mindre fare for samanstøytar med politi og soldatar.

Buddhistmunkar var blant deltakarane i desse protestane. Nokre av demonstrantane heldt opp tre fingrar, eit motstandssymbol inspirert av filmen Hunger Games.

Dagen før var landet prega av heilt andre typar aksjonar, ifølgje lokale medium. I Yangon skal det ha vore minst seks bombeeksplosjonar som motstandsstyrkar truleg har stått bak.

Også ein politistasjon i Myitkyina i den nordlege delstaten Kachin vart ramma av eit bombeangrep.

Opprørsgrupper

I den første perioden etter kuppet var det omfattande demonstrasjonar og protestar mot militæret.

Motstandsformene var i stor grad ikkje-valdelege. Men dette endra seg etter at juntaen slo ned protestane med hard hand.

I Myanmar har det i fleire tiår vore konfliktar mellom regjeringsstyrkar og opprørarar med utspring i ulike etniske grupper. Gjennom det siste året har i tillegg mange motstandarar av juntaen teke til våpen.

Nokre månader etter kuppet vart det danna ein motstandskoalisjon der også fleire etniske militsgrupper deltek.

Skuggeregjeringa til opposisjonen, starta av medlemmer av Myanmars tidlegare regjeringsparti NLD, har danna det som blir kalla «Folkets forsvarsstyrke». Militærjuntaen stemplar både skuggeregjeringa og den væpna motstanden som terroristar.

– Militæret har ansvaret

Fleire analytikarar spår ei dyster framtid for Myanmar, og professor Catherine Renshaw ved Western Sydney University meiner landet står på randa av samanbrot.

– Full borgarkrig verkar no uunngåeleg, seier ho.

USA, Canada og Storbritannia innførte nye sanksjonar mot leiarar for Myanmars rettsvesen i forkant av eittårsdagen for kuppet. Dei skal ha vore delaktige i rettsforfølginga av tidlegare regjeringssjef Aung San Suu Kyi.

– Militærregimet har ansvaret for denne krisa, som har undergrave fred og stabilitet i Myanmar og resten av regionen, heiter det i ein felles uttale frå FN, USA, Sør-Korea, Australia, Noreg og fleire andre land.

Landa ber om at valdsbruken omgåande må avsluttast og at alle partar må delta i dialog og jobbe for ei fredeleg løysing på krisa.

(©NPK)