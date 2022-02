Pusterom for Boris Johnson

utenriks

Ei gransking konkluderte måndag med at det vart utvist sviktande dømmekraft og leiarskap i samband med festane som vart arrangerte ved den britiske statsministerbustaden medan britane var underlagde strenge koronatiltak.

– Eg beklagar at vi ikkje gjorde dette rett, var statsminister Boris Johnsons kommentar. Han lova vidare bot og betring i form av ein grundig gjennomgang av rutinane ved eige kontor.

Kravet om at han må gå av, stilnar likevel ikkje med dette, heller ikkje i Johnsons eige parti. Måndag kveld prøvde han å samle støtte under eit lukka møte med representantane til partiet i Underhuset, der fleirtalet inntil vidare ser ut til å slutte opp om han.

– Han meiner at han handla i god tru på bakgrunn av dei råda han til kvar tid fekk, sa visestatsminister Dominic Raab etter møtet.

Ventar på politiet

Embetskvinna Sue Gray, som leidde granskinga av dei omstridde festane, kan likevel ha meir på lager.

Rapporten ho la fram måndag tok berre for seg fire av i alt 16 tilstellingar, sidan politiet etterforskar resten av, blant dei ein påstått fest i Johnsons private leilegheit der temaet var ABBA.

Først når politiet er ferdig med etterforskinga si, er det venta at Gray legg fram det ho sit på. Regjeringa ville opphavleg ikkje love offentleggjering, men gav måndag kveld etter for omfattande press og seier at heile rapporten vil bli lagd fram.

Dei konservative har solid fleirtal i Underhuset, men misnøya med Johnson er aukande.

Partiet har tidlegare ikkje nølt med å kvitte seg med upopulære leiarar. Dersom 15 prosent av representantane til partiet i Underhuset krev det, vil det bli halde mistillitsvotum. Utfallet veit ingen.

Som batterisyre

Den tidlegare leiaren av partiet William Hague er blant dei som er kritiske til Johnsons svar på Grays granskingsrapport.

– Han gjorde minimalt, meiner han.

Tidlegare statsråd Andrew Mitchell, som måndag kunngjorde at han trekte støtta til Johnson, meiner forholda som no er avdekte tærer på partiet «som batterisyre».

– Eg trur at dette er ei krise som ikkje vil gå over, men som vil påføre partiet svært stor skade, seier han til BBC.

