Svensk biskop må gå etter utruskap

Avgjerda inneber at biskop Thomas Petersson på dagen blir fråteken retten sin til å tenestegjere som biskop, prest og diakon i Svenska kyrkan.

– Ei slik hending er sjølvsagt smertefull for alle involverte og for heile kyrkja, seier erkebiskop Antje Jackelén på ein pressekonferanse i Visby.

Ansvarsnemnda for biskopar tok avgjerda basert på to grunnar, nemleg at Petersson har brote løfta han gav då han vart vigd til biskop i 2018, og at han med levesettet sitt har skadd respekten ein biskop bør ha.

Det er første gong sidan kyrkja og staten vart skild i 2000 at ein biskop er funnen ueigna til å utøve kallet sitt. Vedtaket til ansvarsnemnda kan ikkje ankast.

