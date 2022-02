Tysklands forfatningsdomstol avviser klimasøksmål

utenriks

Delstatane blir dermed skulda for å handle mot grunnlova, men ungdommane, som blir støtta av miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe, fekk ikkje medhald i domstolen.

Grunnleggjande rettar vernar mot å få ei uforholdsmessig byrde i framtida som følgje av manglande tiltak mot klimaendringane. Derimot føreset dette at dei lovgivande forsamlingane i delstatane er underlagde eit tydeleg klimabudsjett, noko som ikkje er tilfelle, meiner retten.

Våren 2021 gav den same domstolen delvis medhald til andre klimasøksmål mot føderale styresmakters klimalov i ei avgjerd som vakte stor oppsikt. Konsekvensen då var at Tysklands føderale regjering måtte betre klimapolitikken for å verne borgarrettane til yngre generasjonar.

(©NPK)