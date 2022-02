USA: Atomforhandlingane med Iran kan ikkje halde fram i all æve

utenriks

– Vi er no inne i sluttfasen, fordi som vi har sagt ei stund no, så kan vi av omsyn til Irans atomframsteg ikkje la dette gå føre seg i all æve, seier ein høgtståande tenesteperson i USAs utanriksdepartement.

Han seier at USA er klar til å møte Iran til direkte samtalar om Iran ønskjer det.

Tyskland, Frankrike og Storbritannia har saman med Russland og Kina mekla mellom Iran og USA for å prøve å redde atomavtalen frå 2015.

Fleire månader med samtalar i Wien har enno ikkje ført til noka løysing.

USAs tidlegare president Donald Trump trekte landet frå atomavtalen i 2018 og innførte nye sanksjonar mot Iran. Det resulterte i at Iran òg byrja å bryte avtalen med oppriking av uran.

