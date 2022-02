WHO: Tusenvis av tonn med søppel frå koronautstyr

utenriks

Rapporten tek for seg avfall frå mellom anna verneutstyr som vart brukt under pandemien. Verdshelseorganisasjonen (WHO) anslår at rundt 87.000 tonn smittevernutstyr, som vart skaffa mellom mars 2020 og november 2021, truleg har enda opp som avfall. Dette utstyret vart sendt til land verda rundt via eit felles naudinitiativ frå FN under pandemien.

«Dette truar helsa til menneske og miljø, og har avslørt eit stort behov for å betre praksisen for avfallshandtering», skriv WHO i rapporten.

Korona-søppel

Forskarane bak rapporten noterer at dette i første omgang berre gir ein indikasjon på omfanget av «korona-avfallsproblemet». Han tek ikkje omsyn til nokon av varene og utstyret som er skaffa utanfor FN-initiativet, og heller ikkje avfall frå enkeltpersonar, som til dømes eingongsmunnbind.

Over 140 millionar koronatestar, som potensielt kan generere 2.600 tonn ikkje-smittefarleg avfall, i hovudsak plast, og 731.000 liter kjemisk avfall, har vorte sendt ut, ifølgje rapporten. I tillegg dreier det seg om over 8 milliardar vaksinedosar på verdsbasis som har forårsaka 144.000 tonn med avfall i form av mellom anna sprøyter og oppbevaringsboksar for vaksinane.

– Treng berekraftig handtering

«Sidan FN og land fokuserte på den umiddelbare oppgåva med å sikre og kvalitetssikre forsyningar av smittevernutstyr, vart mindre merksemd og ressursar vigd til sikker og berekraftig handtering av covid-19-relatert avfall», heiter det i rapporten.

– Det er heilt avgjerande å gi helsearbeidarar rett utstyr, seier WHOs beredskapssjef Michael Ryan.

– Men det er òg viktig å sikre at det kan brukast trygt utan å påverke miljøet, legg han til.

Hanskar som kan brukast igjen

I rapporten blir det mellom anna foreslått å ha effektive system for avfallshandtering på plass, inkludert rettleiing for helsearbeidarar om kva dei skal gjere med utstyret og andre gjenstandar etter at dei har vorte brukte.

I tillegg blir det foreslått miljøvennleg innpakning og frakt, trygt verneutstyr som kan brukast om att, som hanskar og munnbind, bruk av materiale som kan resirkulerast eller som er lett nedbrytbare, og investering i betre teknologi for å handtere avfallet. Nasjonale retningslinjer, reguleringar og rutinar for rapportering blir òg nemnd.

Rapporten kjem på eit tidspunkt der helsesektoren globalt er under aukande press for å redusere karbonavtrykket sitt og minimere mengda avfall som blir sendt til deponi.

