Australia avviser at koronasmitte på Tonga kom frå dei

Adelaide kom til Tongas hovudstad Nuku'alofa førre veke, med naudhjelp i lasta. Fleire av mannskapet var koronasmitta, men Australia hevdar at det vart innført strenge rutinar for å hindre at viruset kom i land.

Eit av tiltaka var å isolere alt gods i tre dagar, før nokon på land fekk handtere det.

– Utbrotet i Nuku'alofa ser derfor ikkje ut til å ha komme frå Adelaide, seier operasjonssjefen til det australske forsvaret, generalløytnant Greg Bilton.

Tonga har til no sleppt unna pandemien. Landet stengde grensene i byrjinga av 2020, og berre ein mann har sidan testa positivt. Han kom frå New Zealand.

I førre månad opplevde Tonga eit kraftig vulkanutbrotet som forårsaka ein tsunami. Fleire landsbyar vart lagde i grus og store delar av landet vart dekt med eit tjukt lag med oske.

Australia, New Zealand, USA, Kina, Frankrike, Fiji og Storbritannia har alle sendt skip med humanitærhjelp, og denne veka testa to hamnearbeidarar positivt for koronaviruset. Tre familiemedlemmer har òg fått påvist smitte, to av dei barn.

Onsdag vedtok styresmaktene å stengje ned øynasjonen, der det berre bur litt over 100.000 menneske.

Ifølgje statsminister Siaosi Sovaleni vil nedstenginga i første omgang vare i 48 timar, og situasjonen vil deretter bli vurdert fortløpande.

