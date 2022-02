EU vil «grønmerke» gass og atomkraft

utenriks

Onsdag la kommisjonen fram forslaget sitt til ein såkalla taksonomi – eit klassifiseringssystem som skal fremje grøne investeringar. Det er ein del av strategien for å nå målet om klimanøytralitet innan 2050.

– Vi må bruke alle tilgjengelege verktøy for å nå det målet, og då må vi òg ha med privat sektor. Taksonomien er ein del av dette, sa EUs finanskommissær Mairead McGuinness då ho la fram taksonomien.

Forslaget legg opp til at investeringar i nye gasskraftverk før 2030 kan klassifiserast som berekraftige dersom dei samla utsleppa er på mindre enn 270 gram CO2 per kilowattime.

Noreg er den nest største eksportøren av naturgass til EU, og det har derfor vore viktig for norsk olje- og gassindustri at gass blir rekna som berekraftig i det nye klassifiseringssystemet.

For atomkraftverk er kravet at dei følgjer dei nyaste teknologiske standardane og at det ligg føre godkjende planar for å vere i gang med handtering av atomavfall innan 2050.

Det har vore heftig debatt blant EU-landa om gass og kjernekraft kan reknast som berekraftige. Tysklands miljøvernminister Steffi Lemke er blant dei som har vore kritiske til å inkludere desse energiformene.

– Til sjuande og sist vil denne saka avgjere om taksonomien blir ein suksess eller eit nederlag, sa ho nyleg.

