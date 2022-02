El País: USA og Nato tilbyr nedrustingssamtalar

utenriks

Den spanske storavisa har fått tilgang til USAs og Natos hemmelegstempla svar på krava Russland tidlegare har fremja.

Russland har kravd ein tryggingsavtale med garantiar mot ytterlegare Nato-utviding austover, noko USA og Nato har avvist.

I svaret til Moskva blir det derimot opna for nedrustingsforhandlingar og andre tillitskapande tiltak i ulike forum, mellom anna Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE), Nato-Russland-rådet og USA-Russland-dialogen om strategisk stabilitet, ifølgje El País.

Slike forhandlingar føreset at Russland trappar ned det som blir oppfatta som truslar mot Ukraina og trekkjer tilbake styrkane som no er stasjonerte nær grensa og i Kviterussland, går det fram av dei lekne dokumenta.

– Synet til den amerikanske regjeringa er at det berre kan bli framgang i desse spørsmåla når Russland trappar ned dei truande handlingane sine mot Ukraina, heiter det.

Ikkje heilt samkøyrde

USAs hemmelegstempla svar er ifølgje El País i sju punkt, medan Natos svar er i tolv punkt. Hovudtrekka er alt formidla av vestlege leiarar, men dei skriftlege svara er ifølgje den spanske avisa langt meir detaljerte.

Dei to svara er heller ikkje heilt samkøyrde. USA seier seg villig til å diskutere konseptet «udeleleg tryggleik» som vart vedteke under OSSE-møtet i Kasakhstan i 2010. Moskva meiner det viser korleis ukrainsk Nato-medlemskap vil påverke russisk tryggleik.

USA understrekar i svaret sitt at dei ikkje deler dette synet, men seier seg samtidig villige til å ta omsyn til «dei respektive tolkingane» av konseptet.

Nato går ifølgje El País ikkje så langt i svaret sitt, men understrekar at alliansen er open for å ta opp nye medlemmer og at det må vere opp til kvart enkelt land å avgjere kva alliansar dei ønskjer å inngå, «utan innblanding utanfrå».

Russland har enno ikkje svart på dei to dokumenta, men skal ifølgje El País ha bede USA og Nato om å samkøyre svara sine og mellom anna bli samde om tolkinga av konseptet «udeleleg tryggleik»

Tillitskapande tiltak

President Joe Biden tilbyr òg forhandlingar om ein avtale der både USA og Russland forpliktar seg til ikkje å utplassere offensive rakettsystem eller permanente kampeiningar på ukrainsk territorium.

USA opnar òg for forhandlingar om tillitskapande tiltak, omtalte som «gjensidige openheitstiltak», går det fram av det amerikanske svaret til Moskva.

Svaret opnar òg for forhandlingar om talet på kort- og mellomdistanserakettar i Europa, og det blir samtidig understreka at USA sluttar heilt og fullt opp om Ny Start-avtalen om interkontinentale rakettar som det i fjor vart semje om å føre vidare til 2026. USA antydar òg at dei kan vere villige til å utvide denne avtalen.

USA tilbyr òg Russland ein mekanisme slik at landet kan forsikre seg om at amerikanske kryssarrakettar som kan nå russisk territorium, ikkje blir utplasserte i Europa.

Russland blir òg tilbode innsyn i detaljar knytte til Natos rakettforsvarsanlegg i Romania og Bulgaria, mot at Moskva spelar med opne kort når det gjeld to av rakettanlegga sine på russisk jord.

