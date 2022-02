Taliban seier universitet er opna for kvinner i to provinsar

utenriks

Sidan Taliban tok makta i august i fjor har det komme krav om at kvinnene må få komme tilbake i skulane og universiteta. Då Taliban sist styrte vart kvinnene nekta dette.

Taliban har innført fleire restriksjonar for kvinner sidan dei tok makta i august. Kvinner får mellom anna stort sett ikkje jobbe utanfor helse- og skulesektoren. Skulane har vore opne for jenter opp til sjette klasse.

Onsdag opplyser Taliban at offentlege universitet i Nangarhar og Kandahar no er opne for kvinner. Dei to provinsane har varmare klima og er dei første som opnar universiteta etter vintermånadene.

Menn får delta i forelesingar tidleg på dagen, medan kvinner får delta på kvelden slik at dei blir haldne skilde. Tidlegare har Taliban varsla at andre universitet, mellom anna i Kabul, vil opne både for kvinner og menn 26. februar.

