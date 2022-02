Ukraina får ikkje våpen frå Noreg

utenriks

– Det har aldri vorte opna for sal av forsvarsmateriell frå Noreg til Ukraina. Ingen slik eksport har funne stad, seier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utanriksdepartementet til NTB.

Fleire Nato-land, blant dei USA, Storbritannia og Polen, har komme med løfte om å levere forsvarsmateriell til Ukraina i kjølvatnet av den spente situasjonen på grensa mot Russland.

Noregs reglar for eksport av forsvarsmateriell gjer det likevel umogleg å tillate sal eller vidaresal til Ukraina.

Nektar vidaresal

Heller ikkje Tyskland kjem til å bidra med våpen og utstyr til det ukrainske forsvaret. Avgjerda har hausta kritikk frå fleire kantar.

Tyske styresmakter har òg avvist å gi Nato-landet Estland eksportlisens for vidaresal av våpen av tysk opphav til Ukraina, skriv The Wall Street Journal. Grunngivinga skal vere at Tyskland ikkje ønskjer å eksportere våpen til område prega av uro og spenning.

Russland har utplassert store militære styrkar i nærleiken av grensa til Ukraina, og vestlege land meiner det er fare for ein russisk invasjon. Dette har Russland avvist.

Ukraina ber om bistand

Ifølgje Utanriksdepartementet har Ukraina bede Noreg om meir bistand, òg til forsvaret – men ikkje konkret om våpenhjelp.

– Noreg fører ein svært streng kontroll med eksport av forsvarsmateriell, seier Vad Petersson.

Han viser til eit stortingsvedtak frå 1959 som inneber at Noreg ikkje tillèt eksport av forsvarsmateriell til område der det er krig eller krig truar, eller til land der det er borgarkrig.

– Reeksport av norsk forsvarsmateriell frå eit anna land skal òg vurderast etter det same strenge stortingsvedtaket, seier Vad Petersson.

Minne om historia

Den tyske regjeringa har grunngitt avgjerda si om å nekte våpeneksport til Ukraina ved å vise til historia.

– Den restriktive haldninga vår er velkjend og forankra i historia, sa Tysklands utanriksministeren Annalena Baerbock då ho besøkte Ukrainas hovudstad Kiev tidlegare denne månaden.

Medan Tyskland held tilbake, har USA gitt Estland og to andre baltiske land grønt lys for vidaresal av amerikanskproduserte missil og andre våpen til Ukraina. President Joe Biden har òg lova å sende eit mindre tal soldatar for å styrkje Natos nærvær i Aust-Europa.

Statsminister Boris Johnson har sagt at Storbritannia kan tilby Nato ei større utplassering av soldatar, våpen, krigsskip og jagarfly i Europa.

Også Danmark sender forsterkningar til Nato-styrkane i Baltikum.

Noreg har allereie styrkar til stades i Litauen og har førebels ikkje vorte beden om å auke nærværet vårt der, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB tidlegare i januar.

