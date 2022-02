Whoopi Goldberg blir utestengd for holocaust-utsegner

utenriks

– Whoopi har beklaga utsegnene, men eg har bede henne ta seg tid til å reflektere og lære korleis dei har verka på folk. Heile ABC News står saman i solidaritet med dei jødiske kollegaene våre, venner og familie, seier direktøren i ABC News, Kim Godwin.

Goldberg er ein av fem programleiarar for talkshowet The View, og under ein diskusjon i programmet måndag påstod ho at holocaust – utryddinga til nazistane av seks millionar jødar – ikkje hadde å gjere med rasisme å gjere, men berre om brutaliteten menneske kan vise overfor andre menneske.

Dagen etter beklaga Goldberg utsegnene på same program, men kritikken frå jødiske organisasjonar og andre har likevel ikkje late vente på seg.

Til alt overmål kom uttalen under ein diskusjon om eit lokalt forbod mot den premierte grafiske romanen «Maus» i Tennessee. «Maus» handlar om konsentrasjonsleirane og holocaust.

