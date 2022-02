Canada stålset seg for ny protesthelg

utenriks

I helga var det omfattande uro då rundt 15.000 menneske demonstrerte mot vaksinekrav og koronarestriksjonar. Det meste av sentrum – inkludert kjøpesenter, skular og vaksineklinikkar – måtte stengje som følgje av protestane.

Høgreekstremistar som vifta med naziflagg, var blant dei som vart tiltrekte av demonstrasjonane, som starta som ein protest mot krav om vaksinepass for lastebilsjåførar som vil krysse grensa til USA. Tre personar er arresterte, og politiet etterforskar 25 saker, men utover veka har ting roa seg ned.

– Dei fleste har reist. Dei som er igjen, er ei fast bestemd og ustabil gruppe som ikkje respekterer lova, seier Ottawas visepolitimeister Trish Ferguson på ein pressekonferanse.

Til helga er det venta at uroa kan spreie seg til andre delar av landet, i tillegg til at politiet førebur seg på ei oppblussing av protestane i Ottawa.

– Vi ser på alle moglegheiter. Ingen av dei inneber ei enkel, elegant og trygg løysing, seier politisjef Peter Sloly om kva middel som kan bli teke i bruk.

Han seier det kan bli aktuelt å be militæret om bistand, noko han seier vil innebere ein stor risiko. Sloly påpeikar at forsvaret berre er sett inn mot sivile to gonger i landets historie – i ein konfrontasjon med demonstrerande urfolk i 1990 og etter at ein politikar og ein britisk diplomat vart bortført av ei militant separatistgruppe i Quebec i 1970.

