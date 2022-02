Danmark: Dødelegheita nærmar seg normalen trass høge smittetal

utenriks

Danske helsestyresmakter opplyser at omikronvarianten no utgjer opp mot 100 prosent av alle nye smittetilfelle som blir registrerte i landet. Alt tyder på at varianten har vesentleg lågare dødelegheit enn delta.

Det siste døgnet er det registrert 44.225 smittetilfelle. Ein av tre danskar har truleg vore smitta sidan november. Danskane utfører klart flest testar i verda, noko som påverkar smittetala.

Trass dei mange smitta, har dødelegheita for alle grupper falle sidan veke 1. Den totale dødelegheita nærmar seg no normalnivået, opplyser helsestyresmakta SSI.

(©NPK)