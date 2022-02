Fransk ytre høgre-veteran innlagd på sjukehus

utenriks

Le Pen grunnla i si tid partiet Nasjonal front, som dottera hans Marine Le Pen no har teke over og døypt om til Nasjonal samling. Ho stiller i presidentvalet om vel to månader.

Rådgivaren til partistiftaren Lorrain de Saint Affrique seier at 93-åringen er innlagd for sikkerheits skuld.

– Undersøkingar viser at det ikkje er ein direkte helsefare, seier han.

Ifølgje rådgivaren fekk Jean-Marie Le Pen eit mindre slag under ein middag måndag kveld og mista synet kortvarig.

Jean-Marie Le Pen har vore ein kontroversiell figur i fransk politikk og dottera kasta han ut av partiet i 2015 på grunn av utsegner om holocaust. I 2002 sjokkerte han dei etablerte partia då han kom seg til andre valrunde i presidentvalet, der han tapte mot Jacques Chirac.

