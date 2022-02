I dag vedtek Austerrikes nasjonalforsamling vaksineplikt

utenriks

Truleg vil forslaget bli vedteke i Bundesrat, overhuset som representerer Austerrikes provinsar. Avstemminga er venta å skje seint på ettermiddagen.

Planen er at i løpet av nær framtid vil alle over 18 år i Austerrike vere forplikta til å vaksinere seg. Nokre få grupper, blant dei gravide kvinner og dei som nyleg har hatt covid-19, vil få unntak. Det vil ta tid å implementere lova for fullt, men planen er å innføre tilfeldige kontrollar av vaksinesertifikat frå 15. mars.

Lova blir rekna som den mest vidtgåande i EU. I Hellas og Italia er vaksinasjon obligatorisk for eldre, men ikkje for befolkninga elles. Austerrike har allereie hatt periodar med svært strenge restriksjonar for uvaksinerte.

Dei som bryt med lova, kan få bøter på 600 euro, nærare 6.000 kroner. Dersom den bøtelagde tek saka til retten, risikerer dei å få ei seks gonger større bot.

Akkurat no er 69 prosent av den austerrikske befolkninga fullvaksinert. Den har falle dei siste vekene fordi mange har teke to vaksinedosar, men ikkje den tredje, og dermed har vaksinesertifikatet deira gått ut.

(©NPK)