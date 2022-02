Meta-aksjen i fritt fall etter svake resultat

utenriks

Meta-kursen stupte med over 22 prosent til 249,90 dollar i etterhandelen etter det uventa svake resultatet som kjem av kraftig auka kostnader.

Resultatet på 10,3 milliardar dollar var nesten 1 milliard dollar lågare enn i same periode året før. Kostnadene i selskapet var samtidig 38 prosent høgare. Talet på tilsette har gått opp med 23 prosent til 31.970 ved årsskiftet.

Selskapet varslar at reglar Apple innførte mot målretting av reklame i fjor, kan gi negativt utslag for selskapsøkonomien. Dei nye reglane inneber at app-utviklarar må be om løyve før dei samlar inn brukardata, til fortviling for mellom anna Meta, som støttar seg til slik informasjon for å målrette reklame.

I tillegg til Facebook er Meta eigar av Instagram, WhatsApp og fleire andre kjende appar.

(©NPK)