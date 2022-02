Minst 20 drepne i samanstøytar i Pakistan

utenriks

Separatistane i Balutsjistan-provinsen hevdar nærare 100 pakistanske soldatar er drepne i samanstøytane, som dei seier framleis går føre seg.

Ifølgje innanriksminister Sheikh Rashid Ahmad vart dei pakistanske styrkane angripne seint onsdag i to separate angrep. Ein talsperson for den pakistanske hæren kallar påstandane om dei høge dødstala for ei løgn.

Separatistane har trappa opp angrepa mot pakistanske styrkar den siste tida – og var mellom anna ansvarlege for ein dødeleg eksplosjon i den austlege byen Lahore førre månad.

