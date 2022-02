Ny rapport: Menn og gutar òg utsette for seksualisert vald i krig og katastrofar

utenriks

Det har lenge vore kjent at kvinner og jenter er utsette for seksualisert vald når samfunnsstrukturar blir brotne ned, som i krig og under katastrofar. No viser ein ny studie at problemet òg er stort for menn og gutar.

Rapporten «That never happens here» er utarbeidd av den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Røde Kors i Noreg. Den tek opp kjønnsbasert vald mot menn og gutar.

– Rapporten tek opp det mindre klargjorde problemet at menn og gutar òg blir utsette for seksualisert vald i konfliktar og humanitære kriser. Dette er viktig kunnskap som kan gjere oss betre rusta til å tilby hjelp til både menn, kvinner, jenter og gutar som blir mishandla seksuelt, og til å forstå dei ulike problemstillingane, seier Alessandra Nervi, seniorrådgivar for seksuell vald i Noregs Røde Kors. Ho har delteke i arbeidet med den nye rapporten.

Nervi understrekar at medan ein dei siste 20 åra etter kvart har fått mykje kunnskap om seksualisert vald mot jenter og kvinner i utsette situasjonar, har ein i stor grad mangla kunnskap om mannlege offer.

– Men dei siste ti åra har det skjedd meir forsking om seksualiserte overgrep mot gutar og menn. «That never happens here» baserer seg på forsking og rapportar frå fleire menneskerettsgrupper, FN, og Røde Kors' eiga erfaring, fortel Nervi.

Store mørketal

Mørketala har vore store.

– Men i perioden mellom 1998 og 2008 åleine vart seksuell vald mot menn notert i rapportar om tjuefem konfliktramma land, fortel Nervi.

Berre i eitt konfliktramma land viste ei befolkningsbasert undersøking at nesten 25 prosent av mennene var offer/overlevande for seksuell vald.

I eit anna land med konflikt svarte halvparten av dei spurde mennene at dei anten hadde opplevd seksuelle overgrep eller vore vitne til overgrep mot andre menn.

I eit tredje land kom det fram at 21 prosent av menn i forvaring hadde opplevd seksuelle overgrep; 7 prosent av desse rapporterte om kjønnsskadar gjennom elektriske støyt, og 5 prosent rapporterte å vere offer for valdtekt.

Nervi fortel at menn er spesielt sårbare i interneringssenter og fengslar. 50 til 80 prosent av menn som har overlevd tortur, har fortalt at dei vart utsette for seksuell vald.

Ulike former for overgrep

Overgrepa varierer – frå sjølv å bli valdtekne av menn, kan menn òg bli tvinga til å valdta, eller bli tvinga til å sjå på at andre valdtek. Dei kan bli påførte skadar på kjønnsorgana gjennom tortur og mishandling, og kastrerast. Dei kan bli audmjuka og skremde ved å bli kledd nakne i ulike situasjonar.

Røde Kors er tilbakehalden med å oppgi opplysningar frå konkrete land. Anonymiseringa skjer for å verne hjelpearbeidet som går føre seg i landa.

– Men i ein studie av flyktningar utført av Refugee Law Project i Uganda i 2017 gjekk det fram at 29 prosent av mannlege offer/overlevande hadde vorte tvinga til å vere nakne, medan 10 prosent melde om at dei var påførte skadar på kjønnsorgana, og 4 prosent fortalde at dei var valdtekne, seier Nervi.

Ein kan ofte sjå eit mønster i overgrepa.

Under konflikten på Balkan vart skadar på genitaliaa – inkludert kastrering og andre former for seksuell lemlesting – rapportert som ei utbreidd form for seksuell vald mot menn og gutar.

Leger Uten Grenser gjennomførte ei undersøking i sju afrikanske land i perioden 2011 til 2017. Der kom det fram at menn og kvinner vart utsette for ulike former for seksuell vald. Menn stod i mindre fare for å bli valdtekne enn kvinner, men var meir utsette for ulike former for mindre kjende overgrep som å bli tvinga til å valdta.

Den same undersøkinga viste at det var større fare for seksuelle overgrep mot menn på institusjonar eller offentlege stader som skular og fengslar, enn i private heimar.

Eit stort stigma

Nervi meiner at stigmaet etter å ha vorte utsett for seksuell vald kan vere like stort – men arte seg ulikt for kvinner og menn.

– For mange menn kan eit seksuelt overgrep føre til at dei får problem med seksuell identitet og maskulinitet. Mange meiner dei i kraft av styrken sin som mann, sjølv skulle ha forhindra overgrepet. Vi veit òg at mange blir stempla som homofile etter at dei har vore valdtekne, og at dei sjølv opplever stor skam, seier ho.

Ei gruppe som er spesielt utsett, er homofile eller transpersonar.

– Her ser vi at nokon blir valdtekne for å bli «korrigerte», fortel Nervi.

Eit krigsbrotsverk

Valdtekt kan vere krigsbrotsverk, men kan òg straffast som annan kriminalitet, til dømes tortur og audmjukande og nedverdigande behandling – òg når det skjer mot gutar og menn. Det har FNs krigsforbrytardomstol for det tidlegare Jugoslavia (ICTY) slått fast.

Valdtekt og annan seksuell vald som blir gjord i ein væpna konflikt, kan dessutan rammast av lovverk mot folkemord og brotsverk mot menneskja.

Nervi understrekar at kunnskapen om overgrep mot menn og gutar både er viktig for Røde Kors' eige arbeid og for å auke den internasjonale forståinga for, og vilje til, å forhindre overgrepa.

Mange land har ikkje eit lovverk som forbyr denne typen overgrep, sjølv om internasjonalt lovverk forbyr seksuell vald mot alle menneske, uansett kjønn, alder eller seksuell orientering.

– Vi håpar at denne rapporten vil bidra til auka merksemd rundt denne typen vald. Vi håpar òg at det norske utanriksdepartementet, som har vore med på å finansiere rapporten, bidreg til å auke innsatsen for å få fleire statar til å gå gjennom og endre eigne lovverk, seier Alessandra Nervi.

