Streik spreier seg i Tyrkia medan inflasjonen et opp kjøpekrafta

Ei valutakrise i Tyrkia har gått hardt ut over folks kjøpekraft. Den siste krisa oppstod i fjor etter at president Recep Tayyip Erdogan kutta rentene kraftig.

Stikk i strid med generell økonomisk tenking meiner han at renteauke vil gi høgare inflasjon.

I januar hadde prisane stige med 48,7 prosent frå same månad i fjor. Det er eit kraftig hopp frå desember, då tolvmånadersinflasjonen låg på 36,1 prosent. Landet har hatt vedvarande høg prisvekst sidan 2018.

40 prosent lønnsauke

Arbeidarar i ei rekkje sektorar, frå tekstilindustri til bygg og anlegg streikar med krav om betre lønn og arbeidsforhold. Særleg den siste veka er det fleire som har slutta seg til protestane, der bod og tilsette som leverer varer for netthandel, postordre og matbestillingar, har leidd an.

Dei streikande har fått blod på tann etter at tilsette i eit dotterselskap av den kinesiske netthandelgiganten Alibaba sist veke sikra seg ein lønnsauke på 40 prosent. Det fekk tilsette hos fleire konkurrentar til å leggje ned arbeidet og oppmode til boikott av bedriftene dei jobbar for.

– Dei fleste av dei har universitetsutdanning og snakkar to eller tre språk, men klarer ikkje å finne arbeid, seier fagforeiningsleiar Ali Riza Kücükosmanoglu. Han legg til at sjølv ein auke av minstelønna på nesten 50 prosent ikkje er nok for å få endene til å møtast.

Mange av dei som no krev betre betalt, jobbar som sjølvstendig næringsdrivande og leiger seg ut som bod.

Misnøgd Erdogan

Ifølgje tyrkiske medium er Erdogan misfornøgd med dei ferske tala frå statistikkbyrået i landet. Sidan 2019 har presidenten bytt ut sjefen i byrået fire gonger, seinast for berre nokre dagar sidan.

Med den høgaste prisveksten sidan Erdogan og partiet hans kom til makta for to tiår sidan, kan det bli vanskelegare å hale i land sigeren i valet til neste år.

Og situasjonen kan vere endå verre enn dei offisielle tala viser. Uavhengige tal henta inn av tyrkiske økonomar antydar ein årsinflasjon på heile 110 prosent, altså meir enn ei dobling av prisane.

Finansminister Nureddin Nebati seier i eit intervju publisert av Nikkei Asia torsdag at inflasjonen vil nå ein topp i april og deretter falle til eit eittsifra prosentnivå fram mot valet i juni neste år.

