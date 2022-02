Tsjekkia og Polen samde om omstridd kolgruve

utenriks

Tsjekkia klaga i fjor Polen inn for EU-domstolen og sa at Turów-gruva førte til vassmangel i tsjekkiske landsbyar og dessutan andre miljøskadar. Tsjekkarane gav Polen beskjed om å stengje gruva mens ein ventar på ei avgjerd og ville gi dagbøter på ein halv million euro dersom drifta heldt fram.

I Praha torsdag seier statsminister Petr Fiala i Tsjekkia og den polske kollegaen hans at dei har signert ein avtale om gruva.

Same dag konkluderte ein generaladvokat ved EU-domstolen med at Polen braut EUs lover ved å gi gruva driftsløyve for seks nye år utan å greie ut miljøkonsekvensane. Utsegna er ikkje bindande, men er ofte retningsgivande for avgjerdene til domstolen. Ei formell avgjerd er venta seinare i år.

Turów-gruva leverer brunkol til kraftverket med same namn.

