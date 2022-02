Vestafrikanske leiarar i krisemøte etter kuppbølgje

utenriks

Dei siste tiåra har trenden i Vest-Afrika vore at autoritære regime har vorte bytte ut med demokratisk valde leiarar. Men sidan 2020 har utviklinga gått motsett veg.

Torsdag held den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas krisemøte i Ghanas hovudstad Accra for å diskutere utviklinga. Møtet vart bestemt etter militærkuppet i Burkina Faso 24. januar.

Landet er det tredje av Ecowas' 15 medlemsland som er overteke av militære leiarar på mindre enn to år.

Økonomisk straff

Også Mali og Guinea blir no styrt av militærjuntaer som har styrta demokratisk valde leiarar, og alle tre landa er utestengde frå Ecowas. Frå før av har Ecowas innført økonomiske sanksjonar mot Mali og Guinea, og under møtet på torsdag skal leiarane vedta om dei skal gjere det same overfor Burkina Faso.

Tysdag denne veka vart dessutan presidenten i Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, skoten mot. Angrepet blir oppfatta som eit kuppforsøk.

I tillegg har demokratiprosessen i Sudan spora av etter eit kupp i slutten av fjoråret. Landet er ikkje medlem av Ecowas.

Vellykka tur

Representantar for Ecowas har vore på to turar til Burkina Faso sidan kuppet. Først reiste militære leiarar for å snakke med juntaen, deretter tok Ghanas utanriksminister Shirley Ayorkor Botchwey turen til hovudstaden i landet Ouagadougou.

Møta ser ut til å ha vore vellykka.

– Dei verka svært opne for forslaga vi kom med. For oss er det eit godt teikn, sa Botchwey etter møtet med juntaleiarane i Burkina Faso.

Både Mali og Burkina Faso har i nesten ti år måtta kjempe mot eit jihadistopprør, som har ført til brutale angrep på sivile og drive mange innbyggjarar på flukt. Tusenvis av menneske er drepne.

Bruken av økonomiske sanksjonar mot allereie svært fattige land, er omdiskutert. Sanksjonane mot Mali har allereie hatt store konsekvensar ved at landet ikkje har greidd å betale inn renter og avdrag på statsgjelda. Det kan bety at landet er på veg mot konkurs og eit økonomisk samanbrot.

Russisk hjelp

Etter at Ecowas kasta ut Mali, har militærjuntaen innleidd er tettare militært samarbeid med Russland, blant dei med utplassering av russiske leigesoldatar.

Dette har ført til ein innvikla og anstrengd situasjon sidan det frå før av er tusenvis av franske soldatar i landet for å kjempe mot jihadistane.

Frankrike har mellom anna fått hjelp av Danmark, men i januar måtte dei danske soldatane forlate landet kort tid etter at dei kom fordi styresmaktene i Mali sa at dei ikkje var velkomne.

Også Noreg har vurdert å sende styrkar til Mali for å bidra i den franskleidde operasjonen.

