WHO: Vaksinasjonstakten i Afrika må seksdoblast

utenriks

Det meiner Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Afrika har fått meir enn 587 millionar vaksinedosar, men slit med å få fortgang i vaksinasjonsprogramma, melder WHOs Afrika-kontor. Berre 11 prosent av befolkninga i Afrika er fullvaksinert.

– Verda har høyrt på ønska våre. Afrika får no vaksinane dei har venta på så altfor lenge. Dette er ein dose med håp, seier Matshidiso Moeti, WHOs Afrika-direktør.

Problemet no er å få sett dosane i armane til folk, legg Moeti til. WHO åtvarar mot at store mengder vaksinar kan gå ut på dato fordi vaksinasjonsprogramma tek tid.

(©NPK)