utenriks

Det er høgare enn anslaga for fjerde kvartal i 2021, som låg på 1,9 prosent.

Til gjengjeld ventar analytikarane at inflasjonen vil falle under 2-talet igjen i 2023 og 2024.

Dei same analytikarane ventar at økonomien i dei 19 eurosonelanda vil vekse med 4,2 prosent i 2022. Tidlegare anslag låg på 4,5 prosent. Til gjengjeld er anslaga for 2023 og 2024 oppjusterte.

(©NPK)