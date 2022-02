utenriks

Det er ei uakseptabel og dårleg utvikling, seier talspersonen Peter Stano fredag.

– Det illustrerer dessverre igjen korleis dei stadig bryt mot pressefridommen og ikkje bryr seg om sjølvstendet til pressa, seier Stano.

Stenginga er ein reaksjon på at det statseigde russiske TV-nettverket RT har fått sendeforbod for den tyskspråklege kanalen sin – RTDE – i Tyskland. Tyske styresmakter grunngav dette med at kanalen manglar lisens.

