Frederiksen legg ny regjeringskabal

utenriks

Trine Bramsen har lenge vore i hardt vêr som forsvarsminister, mellom anna i samband med fengslinga av sjefen for den militære etterretningstenesta for lekkasje. No overtek ho i staden som transportminister.

Bramsen får òg likestilling i den nye porteføljen sin, noko som tidlegare låg inn under arbeidsminister Peter Hummelgaard. Han held fram som arbeidsminister.

Skatteminister Morten Bødskov blir ny forsvarsminister, medan den parlamentariske leiaren i sosialdemokratane, Jeppe Bruus, overtek den gamle posten hans.

Årsaka til rokeringa er at Benny Engelbrecht torsdag trekte seg som transportminister etter kritikk frå støttepartiet til regjeringa, Enhedslisten, i ei sak om mangelfull klimarekneskap i samband med ein infrastrukturavtale.

