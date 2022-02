Kaptein Cooks skip kan vere funne – i USA

utenriks

Ifølgje australiarane ligg skipet utanfor den vesle delstaten Rhode Island nordaust for New York. Lokale forskarar der meiner på si side at det er for tidleg å seie om funnet faktisk er HMS Endeavour.

James Cook kommanderte Endeavour då han utforska Stillehavet mellom 1768 og 1771. Det var òg med Endeavour han kom til Australias austkyst i 1770, noko som la grunnlaget for det britiske styret i landet.

Skipet vart søkkt av britane som ein del av ein blokade som skulle hindre franskmennene i å støtte USA i kampen for å lausrive seg frå det britiske kolonistyret. Etter det vart Endeavour – om enn ikkje tokta hennar – i stor grad gløymt fram til 1999, då ein byrja å undersøkje fleire vrak frå 1700-talet i det aktuelle området.

Berre 15 prosent er igjen av skipet som ligg på havbotnen, men dei australske forskarane kjenner seg likevel sikre. Strukturelle detaljar og forma på vraket er samanlikna med originalteikningane av Endeavour.

– Basert på arkiv og arkeologiske bevis er eg overtydd om at det er Endeavour, seier sjefen for det australske sjøfartsmuseet, Kevin Sumption.

Amerikanske kollegaer ved Rhode Islands marinarkeologiske prosjekt meiner det er altfor tidleg å konkludere og meiner den australske kunngjeringa utgjer eit kontraktsbrot.

– Konklusjonane skal komme etter ein korrekt vitskapleg prosess, ikkje basert på australske kjensler og politikk, seier prosjektleiar Kathy Abbass. Australiarane meiner dei ikkje har brote nokon avtalar.

26. januar kom Cook til den naturlege hamna der Sydney i dag ligg. Dagen er fridag i Australia og heiter offisielt Australia Day. Dei siste åra har fleire byrja å bruke namnet Invasion Day for å vise at britane tok seg til rette og trengde seg på eit land der det allereie budde folk, utan omsyn til urbefolkninga.

