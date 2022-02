Kvar er Scholz? Tysklands nye statsminister blir kritisert for å vere usynleg

utenriks

Emneknaggen #woistscholz (Kvar er Scholz?) sirkulerer på Twitter. Scholz er kjend for å vere fåmælt. Men no meiner mange at det må vere ei grense for kor stille den nye statsministeren i landet kan vere.

Scholz vart teken i eid som statsminister 8. desember etter å ha leidd sosialdemokratane (SPD) til ein oppsiktsvekkjande valsiger.

Men ei meiningsmåling denne veka viser at SPD taper popularitet. Partiet har no lågare oppslutning enn Merkels konservative blokk CDU-CSU – for første gong sidan valet.

Scholz sjølv, som under valkampen spelte på den rolege åtferda si og ei grundig tilnærming, må òg sjå populariteten sin falle. I ei fersk undersøking frå fjernsynsstasjonen ZDF, ligg no Scholz bak Merkel i popularitet. Merkel har altså trekt seg frå politikken. Han ligg òg bak helseminister Karl Lauterback.

Scholzomat

Scholz har lenge vore kjent for den rolege stilen sin og for at han er grundig.

Han er ofte kalla «Scholzomat» for dei tørre, litt robotaktige talane sine.

Heller ikkje Merkel var kjend for å vere svært tilgjengeleg for media eller for å halde karismatiske taler. Men Scholz ser ut til å vilje overgå Merkel i kunsten å forsvinne, skriv Der Spiegel, som skuldar han for å vere «nesten usynleg og uhøyrleg».

Statsvitar Ursula Münch meiner måten Scholz snakkar og kommuniserer rett og slett ikkje verkar bra.

– Vi høyrer og ser han lite – og når han først snakkar, gjer han det ofte i gåter. Han formulerer seg ikkje klart og tydeleg, slik det trengst i medieverda i dag, seier Münch.

Sjølv om Scholz har for vane å takke journalistar for spørsmåla deira på pressekonferansar, unngår han ofte å svare direkte på spørsmåla.

Mistar truverd

Münch trur at statsministeren kanskje prøver å skape eit inntrykk av profesjonalitet og seriøsitet i eit mediemiljø «der alle snakkar og kommenterer alt».

– Men viss konkrete resultat kjem for sakte eller ikkje i det heile, mistar han truverd, meiner ho.

Statsvitar Hajo Funke sluttar seg til kritikken.

– Å seie til folk: «Du kan stole på meg, eg er erfaren og eg veit kva eg gjer» er rett og slett ikkje nok. I ein pandemi og i ein krisesituasjon rundt Ukraina, trengst det meir, meiner han.

– Måten Scholz kommuniserer på har stort potensial for forbetring, understrekar han.

Kommunikasjonskatastrofe

Berre 75,8 prosent av befolkninga i Tyskland hadde vorte vaksinerte mot korona ved slutten av januar. Målet til Scholzregjeringa om 80 prosent vart derfor ikkje nådd.

Scholz forslag frå i fjor om å innføre obligatorisk vaksinasjon, har framleis ikkje vorte stemt om i nasjonalforsamlinga.

Samtidig aukar talet på koronasmitta – no ligg talet på over 100 000 tilfelle om dagen. Mangelen på PCR-testar er stort, og forsterkar problema i landet. Mange etterlyser større handlekraft frå regjeringa.

Tyskland, som har den største økonomien i Europa, har òg vorte kritisert for si noko uklare rolle i Ukraina-krisa. Mange meiner den tyske linja er for mjuk overfor Moskva.

Medan Frankrikes president Emmanuel Macron har hatt fleire telefonsamtalar med Vladimir Putin og Storbritannias Boris Johnson har reist til Kiev, har Scholz stått fram som ullen. Han blir skulda for å gi mange uklare utsegner om konflikten.

Onsdag varsla han at han har spikra ein avtale om å besøkje Putin i Moskva.

Stridshjelmar

Tyskland har òg vorte kritisert for å nekte å sende våpen til Ukraina. Tyskland foreslo i staden å sende 5.000 stridshjelmar. Forsvarsminister Christine Lambrecht prøvde å forsvare stridshjelmane med at det var eit tydeleg signal om at Tyskland står ved Ukrainas side.

– Forslaget om å sende stridshjelmar er ein katastrofe når det gjeld kommunikasjon, ifølgje Münch.

– Det er ikkje eingong ein trøystepremie, uttalte ambassadør Andrij Melnyk til nyheitsbyrået DPA.

Den prorussiske haldninga til enkelte sosialdemokratar, blant dei tidlegare statsminister Gerhard Schröder, har heller ikkje gjort saka noko betre for Scholz.

Måndag neste veke skal Scholz møte USAs president Joe Biden i Washington. Det kan bli eit høve for den ferske statsministeren til å tre tydelegare fram.

