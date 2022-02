Planlagt kolkraftverk i Dubai blir konvertert til gass

utenriks

Dei sameinte arabiske emirata har lova at landet skal ha netto null klimagassutslepp innan 2050. Torsdag kunngjorde Dubai at dei altså skal bidra ved at det planlagde kolkraftverket, som delvis blir finansiert av Kinas såkalla belte-veg-initiativ, heller skal gå på gass.

Kraftverket er venta å bidra med 20 prosent av straumen som trengst i det energitørste emiratet, og det skal òg byggjast eit avsaltingsverk som bidreg med vatn som kan gjere ørkenen rundt Dubai grønare.

Det er ikkje kjent kor lang tid ombygginga vil ta, eller om det vil forseinke kraftutbygginga.

(©NPK)