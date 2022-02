Rotterdam vurderer å demontere bru for å gi plass til Bezos

utenriks

Koningshaven-brua over elva Maas er nesten 100 år gammal. På folkemunne er ho kjend som De hef (heisen) fordi den midtarste delen kan hevast for å sleppe båtar forbi.

Trass i dette, blir det for lågt til at seglbåten Amazon-grunnleggjar Jeff Bezos no er i ferd med å byggje, kan passere under, ifølgje avisa Algemeen Dagblad.

Seglbåten, som blir bygd ved eit verft i Zwijndrecht lenger oppe i elva, skal ha ein prislapp på nærare 4,3 milliardar kroner og vil få ei mast som strekkjer seg heile 40 meter til vêrs.

Styresmaktene understrekar at dei enno ikkje har fått nokon formell søknad om mellombels demontering av den historiske brua, men ser ikkje bort frå at slikt løyve vil bli gitt. Vel å merke dersom det kan garanterast at brua ikkje tek skade, seier ordføraren i Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.

– Vi vil òg forsikre oss om at kjøparen av båten tek rekninga, seier han.

Den tek nok Bezos på strak arm. Han blir no rekna som den rikaste mannen i verda og har ein anslått formue på nærare 2.000 milliardar kroner.

