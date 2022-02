Sikta forsvarsminister ber om at skuldingane mot han blir offentleggjorde

utenriks

Hjort Frederiksen skriv på Facebook at han har fått innsyn i siktinga mot han, som er etter paragrafen om leking av statsløyndommar. Strafferamma er tolv år.

Siktinga er hemmeleg, noko den tidlegare ministeren langar ut mot på Facebook.

– Det blir vakta som statsløyndommar, sjølv om det ikkje er det. Eg kan konstatere at det er avisartiklar og debattar som har skjedd i full offentlegheit, skriv han.

Danske medium skriv at det er grunn til å tru at siktinga dreier seg om at ministeren fleire gonger stadfesta at Danmark har eit hemmeleg overvakingssamarbeid med USA. Avsløringane skapte stor furore i fleire land.

Vidare grunngir han kravet med at det er grunn til å tru at tidlegare kollegaer i Nato-land no trur at han har selt hemmelege Nato-papir, til dømes til russarane eller kinesarane.

Hjort Frederiksen skriv at han fekk vite om siktinga i heimen sin 20. desember.

– Det var eit sjokk. Eg har aldri i mitt liv vore sikta for noko straffbart. Denne siktinga handlar om verksemd som skader landet med ei strafferamme på opp til tolv års fengsel, skriv han.

