Tysk eksstatsminister inn i representantskapet i Gazprom

Selskapet opplyser fredag at utnemninga vil skje på Gazproms generalforsamling 30. juni.

Sosialdemokraten Schröder, som var Tysklands regjeringssjef frå 1998 til 2005, er ein venn av Russlands president Vladimir Putin. Hans band til Russland har skapt strid, også i hans eige parti, som no er det største partiet i den tyske trepartiregjeringa.

Schröder skal erstatte Timur Kulibajev, svigersonen til Kasakhstans tidlegare president Nursultan Nazarbajev. Kulibajev vart kasta ut etter protestane og samanstøytane i Kasakhstan i januar, som førte til at russiske soldatar vart sende til landet i ein kortare periode.

Schröder har allereie fleire viktige verv i russisk næringsliv. 77-åringen er mellom anna leiar for det rådgivande styret i det statseigde kraftselskapet Rosneft.

Han er òg leiar for komiteen til aksjeeigarane i Nord Stream AG, gassrøyrleidningen som er bygd for å føre russisk gass direkte til Tyskland via Austersjøen.

