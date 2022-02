USA innfører visumrestriksjonar for fleire kviterussarar

utenriks

I ei fråsegn frå det amerikanske utanriksdepartementet heiter det at «fleire» blir mål for sanksjonane for «innblandinga deira i alvorleg aktivitet mot dissidentar» utanfor Kviterussland.

– USA fordømmer all slik aktivitet, inkludert forsøket på å tvinge den kviterussiske olympiaren Krystsina Tsimanouskaja til å dra heim under sommar-OL i Tokyo i fjor, heiter det vidare.

Sprintaren Tsimanouskaja hamna i overskriftene då ho vart innvilga politisk asyl i Polen etter å ha protestert då kviterussiske lagleiarar beordra henne til å reise heim frå sommarens Tokyo-OL. I forkant hadde ho kritisert fleire tenestepersonar innan idretten i landet. Ho bur no i Polen saman med ektemannen.

Oppmodingar til Lukasjenko

Det er ikkje klart akkurat kven som er mål for sanksjonane.

USA oppmodar òg regimet til president Aleksandr Lukasjenko til å gjere slutt på overdriven maktbruk mot sivilsamfunnet, den frie pressa, opposisjonen, atletar, studentar, advokatar og andre i landet.

Kviterussland blir oppmoda til å «umiddelbart lauslate alle politiske fangar», medan Lukasjenko-regimet blir bede om å gå i open og ærleg dialog med den demokratiske opposisjonen og sivilsamfunnet.

«Khashoggi-forbod»

Restriksjonanr er baserte på eit såkalla «Khashoggi-forbod», oppkalla etter den saudiarabiske journalisten som vart drepen og partert på den saudiarabiske ambassaden i Istanbul i 2018.

Forbodet gir den amerikanske regjeringa moglegheita til å innføre visumrestriksjonar på individ som utanfor sitt lands jurisdiksjon gjer seg skuldige i lovbrot mot journalistar eller opposisjonelle på vegner av utanlandske regjeringar.

(©NPK)