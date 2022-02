Zuckerberg mista ein firedel av formuen etter Metas børssmell

utenriks

Facebook-eigaren Meta hadde ein aksjenedgang på 26,4 prosent på handelsdagen torsdag og mista over 200 milliardar dollar i marknadsverdi.

Fallet kjem etter kvartalsrapporten frå selskapet som viste auka kostnader, færre brukarar og eit vesentleg dårlegare resultat enn same periode i 2020.

Ifølgje Forbes er Zuckerberg no god for rundt 84,3 milliardar dollar, tilsvarande rundt 734 milliardar norske kroner. Dermed er 37-åringen ute av lista over verdas ti rikaste for første gong sidan 2015, ifølgje CNBC.

Tapet er det nest største på éin dag nokosinne. Berre Tesla-gründer Elon Musk, som i november tvitra om å selje Tesla-aksjar og så tapte 35 milliardar dollar i verdi, har mista meir.

Musk, som er den rikaste mannen i verda, mista òg 25,8 milliardar dollar førre veke, ifølgje Bloomberg.

(©NPK)