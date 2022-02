EUs omdiskuterte migrantavtale med Libya vil truleg førast vidare

utenriks

Nyheitsbyrået AP skriv at dei i januar fekk innblikk i ein konfidensiell militærrapport frå EU der det går fram at ein ønskjer å halde fram det kontroversielle programmet. Programmet går ut på å trene opp, styrkje og utstyre Libyas kystvakt, slik at dei kan overvake kysten, arrestere migrantar og sende dei tilbake til Libya.

Denne veka gjekk Amnesty International ut med eit nytt krav om at EUs avtale med libyske styresmakter må avsluttast.

– Gjennom desse fem åra avtalen har eksistert, har meir enn 82.000 menneske vorte returnerte til Libya der mange har opplevd forferdelege og umenneskelege interneringsforhold. Mange har vorte torturerte, valdtekne, utsette for ulike former for seksuell vald, utpressing, tvangsarbeid og drap, skriv Amnesty, som meiner avtalen er ein «outsourcing av EUs grensepolitioppgåver til Libya».

Amnesty understrekar at det er ulovleg å returnere nokon til ein stad der dei risikerer alvorlege overgrep.

Eit valdsherja land

Libya har vore prega av stor politisk uro, vald og maktkampar mellom væpna grupper etter at den sterke leiaren Muammar al-Gaddafi vart styrta i 2011. Den kaotiske situasjonen i landet har gitt grobotn for ein omfattande menneskehandel og smuglarverksemd.

Amnesty-ekspert på migrasjon og asyl, Matteo de Bellis, meiner situasjonen for migrantane i landet er uforsvarleg.

– Det er på høg tid å få slutt på denne kyniske ordninga, som viser ein fullstendig mangel på respekt for menneskes liv og verdigheit. Ein må heller gjere ein innsats for å sørgje for at folk får komme til trygge stader, understrekar han nyheitsbyrået AFP.

EU-kommisjonen held fast på at dei libyske kystvaktene bidreg til å redde liv, og at det er meininga at kystvakta berre skal operere i libysk territorialfarvatn. EU-kommisjonen understrekar òg at dei har gitt Libya klar beskjed om at dei må stengje forvaringssentera sine for migrantar.

Overdriven bruk av makt

I den konfidensielle rapporten frå EU blir det erkjent at libyske styresmakter står bak «ein overdriven bruk av makt» som ikkje er i tråd med EUs opplæringsprogram. Det blir òg erkjent at den politiske fastlåste situasjonen i Libya har gjort Europas opptreningsprogram vanskeleg, og at situasjonen gjer det vanskeleg å oppnå politisk støtte for å handheve «riktige standardar som samsvarer med menneskerettane». Spesielt er det problem knytte til handteringa av irregulære migrantar.

EU-kommisjonen og EUs utanriksteneste EEAS har ikkje vilja kommentere rapporten. Men talsmann for EEAS Peter Stano stadfesta at EU er fast bestemt på å fortsetje opptreninga av kystvaktpersonell og styrkje Libyas kapasitet til å ta hand om det store søk- og redningsområdet i Middelhavet.

Kritikken aukar

Samtidig aukar altså kritikken av Europas migrasjonspolitikk. Minst tre oppmodingar er sendt inn til Den internasjonale straffedomstolen med krav om at libyske og europeiske tenestemenn, og dessutan menneskehandlarar, militsmenn og andre skal etterforskast for brotsverk mot menneskja.

I ei FN-undersøking offentleggjort av AP i oktober i fjor, kom det fram at overgrep gjort i Libya kan klassifiserast som brotsverk mot menneskja. Nyleg bad FNs generalsekretær António Guterres om at ein «revurderer politikken som støttar avlytting til sjøs og retur av flyktningar og migrantar til Libya».

Stano understrekar at målet er å redde folks liv, verne dei som treng det og kjempe mot menneskehandel og menneskesmugling.

Vart offer for menneskehandlarar

– Europearane lèt som dei har gode intensjonar, seier ei kamerunsk kvinne som kom til Libya i 2016 med barnet sitt. Kvinna hadde reist med håp om å finne arbeid. I staden vart ho utsett for menneskehandel og tvinga til prostitusjon. Ho vart òg skild frå dottera.

I 2018 vart ho med ein smuglarbåt på veg til Europa, men båten vart oppdaga av libyske styresmakter og dei vart frakta til det berykta Tajoura interneringssenter, der fangar blir slått og mishandla. Ho vart først lauslaten etter at ein venn betalte 700 dollar i løysepengar til vaktene.

–Kan ein kalle det å redde liv når menneske blir torturerte etter å ha vorte redda, spør kvinna.

Sentera er uakseptable

Stano seier at EUs haldning til desse interneringssentera er klar:

– Dei er uakseptable og må avsluttast, seier han.

Men på bakken i Libya er det lite som tyder på betring. Den libyske regjeringa utnemnde i desember i fjor Mohammed Al-Khoja til å leie avdelinga for kamp mot irregulær migrasjon, som også fører tilsyn med interneringssentera. Al-Khoja er ein militsleiar involvert i overgrep mot migrantar.

– Dei same personane som har ansvaret for å avvikle verksemda menneskehandel, er menneskehandlarane sjølv, seier Violeta Moreno-Lax, grunnleggjar av immigrasjonslovprogrammet ved Queen Mary University i London.

Brukte overdriven makt

I EU-rapporten går det fram at ein libysk patrulje brukte «overdriven fysisk makt» mot ein båt med rundt 20 migrantar utanfor kysten av Libya 15. september i fjor.

– Dei libyske styrkane brukte ein taktikk vi ikkje har observert før, og som ikkje er i samsvar med opptreningsprogrammet, heiter det.

Det vart ikkje gitt detaljar om hendinga.

Den libyske kystvakta svarte ikkje på AP-førespurnader om å kommentere saka.

Auka migrasjon

Den irregulære migrasjonen frå Nord-Afrika over Middelhavet til Italia og Malta auka i 2021.

I takt med at trafikken auka, auka òg innsatsen frå den libyske kystvakta. I fjor plukka den libyske kystvakta opp og returnerte til Libya meir enn 32.000 migrantar, det var nesten tredobbelt så mange som i 2020.

Trass i alt utstyret og opplæringa som Libya har fått for å redde liv, døydde eller forsvann meir enn 1.500 menneske i 2021. Det er det høgaste dødstalet sidan 2017.

