Australia opnar grensa for turistar om to veker

– Vilkåret er at ein må ha fått to vaksinedosar for å komme til Australia. Det er regelen som vi ventar at alle vil følgje, seier statsminister Scott Morrison ifølgje kringkastaren ABC.

Innanriksminister Karen Andrews seier at uvaksinerte framleis må søkje om unntak for å komme til Australia, og deretter gå i karantene på hotell, om dei får løyve til å kome til landet.

Australia har under store delar av pandemien vore heilt stengt, men dei siste månadene har eigne statsborgarar og folk med permanent opphaldsløyve kunne reise fritt inn og ut av landet.

Det same har ei stund vore gjeldande for internasjonale studentar og personar med spesielt arbeidsvisum, så lenge dei er vaksinerte mot covid-19.

