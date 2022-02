Australsk politimann for retten for drap på ung aboriginar

utenriks

30 år gamle Zachary Rolfe er tiltalt for drap etter at 19 år gamle Kumkanjayi Walker døydde etter å ha vorte skoten tre gonger under ein arrestasjon i 2019. Rolfe har nekta straffskuld for dette, i tillegg til dei alternative tiltalepunkta om aktlaust drap og grov kroppsskade med døden til følgje.

Rettssaka starta måndag med utveljing av jury og opningsprosedyren til påtalemakta.

Walker døydde den 9. november 2019. Wolfe og fleire andre politifolk hadde rykt ut frå Alice Springs for å arrestere Walker for brot på lauslatingsvilkår. Ifølgje rettsdokumenta skal Rolfe og ein annan tenestemann ha teke seg inn i eit hus for å arrestere Walker, og bede han leggje armane bak på ryggen.

19-åringen skal då ha stukke Rolfe i skuldra med saks, det oppstod tumultar og Rolfe fyrte av tre skot mot Walker. Tenåringen døydde på politistasjonen, og Rolfe vart fire dagar seinare sikta for drap.

I opningsprosedyren sin sa aktor Philip Strickland at verken det andre eller tredje skotet var på sin plass, sidan Rolfes partnar allereie i praksis hadde kontroll på Walker.

Over 500 medlemmer av Australias urbefolkningar har døydd i varetekta til politiet sidan 1991. Dersom han blir funnen skuldig i det mest alvorlege tiltalepunktet, blir Rolfe den første som blir dømd for drap på ein person frå urbefolkninga medan vedkommande var i varetekta til politiet.

