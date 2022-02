Isbre ved Mount Everest smeltar

utenriks

The South Col, som isbreen blir kalla, ligg i 7.900 meters høgd, rundt 1 kilometer frå toppen av det høgaste fjellet i verda.

Dei siste 25 åra har tjukna på breen krympa med rundt 55 meter, viser ein studie utført av Maine-universitetet i USA og gjeve att i siste utgåve av Nature.

Global oppvarming får skulda, og dersom smeltinga held fram i same tempo, så vil The South Col truleg forsvinne på berre nokre få tiår, seier leiaren for studien, Paul Mayewski, til National Geographic.

Tidlegare forsking har òg vist at isbreane i Himalaya smeltar i faretruande takt, noko som kan få innsjøar i området til å fløyme over og gi dramatiske følgjer for rundt 2 milliardar menneske som lever i området rundt Himalaya og langs elvane som har opphavet sitt der.

